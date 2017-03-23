«Барселона» возобновила интерес к Марезу

читайте также

Сын Клюйверта: Криштиану Роналду – пример для меня, но не только из-за футбольных качеств Джастан Клюйверт, полузащитник «Аякса», а также сын легендарного игрока «Барселоны» Патрика Клюйверта, рассказал о своем кумире, а также поведал, в каком чемпионате ему хотелось бы поиграть.

Агент: Веррати уже пять лет в «ПСЖ», но до сих пор не выиграл Лигу чемпионов Футбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, объяснил, почему сомневается в победе французского клуба в Лиге чемпионов.

«Арсенал» готов заплатить за трансфер Турана 25 млн фунтов Как сообщает The Times, лондонский «Арсенал» готовится продать Месута Озила и Алексиса Санчеса по окончании текущего сезона.

Жерар Деулофеу – об интересе «Барселоны»: Настало время сделать выбор, но я стараюсь думать только о «Милане» Полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу, выступающий за «Милан» на правах аренды, прокомментировал интерес со стороны «Барселоны».

Михаэль Баллак: Озил слишком хорош, чтобы переезжать в чемпионат Турции Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак высказался о ситуации полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который не может договориться с лондонским клубом о продлении контракта.

Венгер заявил, что «Арсенал» пока не достиг соглашения с Озилом и Санчесом Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как обстоят дела во вопросу продления контракта с Алексисом Санчесом и Месутом Озилом.

«Манчестер Сити» может купить Доннарумму за 150 миллионов евро 18-летний вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

«Реал» сыграет летом с «Барселоной», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» «Реал» обнародовал календарь матчей, которые команда проведет в рамках Международного кубка чемпионов в США.

«Барселона» следит за ситуацией Иско в «Реале» Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».

Александер Чеферин: УЕФА не отстранял Айтекина после матча «Барселона» – «ПСЖ» Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию о том, что арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» Дениз Айтекин отстранен от обслуживания матчей до конца сезона.

Раджа Наингголан: Мы разговаривали с Конте, он хотел, чтобы я перешел в «Челси» Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан подтвердил информацию, согласно которой наставник «Челси» Антонио Конте пытался пригласить его в свою команду этой зимой.

«ПСЖ» готов заплатить за трансфер 18-летнего Мбаппе 70 млн фунтов По информации издания Don Balon, «ПСЖ» заинтересован в услугах нападающего «Монако» Килиан Мбаппе.

Знакомьтесь – самый высокий игрок России! Он играет в Испании и скучает по борщу Центровой «Мурсии» Николай Рогожкин рассказал, почему в Испании скучно в Новый год и какой продукт невозможно найти в местных магазинах.

Диего Коста: Я сделал все, чтобы вернуться в «Атлетико», но не получилось Нападающий Диего Коста не исключил возможность своего ухода из «Челси».

Агент Верратти: Марко должен решить, что для него важнее: выигрывать трофеи или зарабатывать большие деньги Футбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, высказался о ситуации своего клиента, а также намекнул, что тому следует сменить клубную прописку.

«Реал», «Ливерпуль», «Бавария» и «Барселона» интересуется защитником «Атлетико» Эрнандесом Защитник «Алавеса» Тео Эрнандес заинтересовал сразу несколько ведущих клубов.

Моуринью выступает против обмена Де Хеа на Иско и Хамеса Как сообщает Don Balon, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не собирается принимать в свою команду полузащитников мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, а также Иско.

Итальянский журналист: Азмун по своему уровню подойдет для топ-клуба Итальянский журналист Микаэль Брага полагает, что иранский форвард «Ростова» Сердар Азмун готов продолжить карьеру в сильном европейском клубе.

Альба дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед» Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью считает, что грядущим летом следует укрепить левый край обороны.