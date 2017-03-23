«Барселона» возобновила интерес к Марезу
Как сообщает портал Sport.es, полузащитник «Лестера» Рияд Марез может перебраться в чемпионат Испании.
Отмечается, что к игроку сборной Алжира проявляет интерес «Барселона», которая намеревается укрепить атакующую линию грядущим летом. По информации источника, сумма трансфера может составить 40 млн евро.
Добавим, что сине-гранатовые уже пытались приобрести хавбека прошлым летом, но, как сообщил его агент, решение о смене клубной прописки Марез примет по окончании текущего сезона.
На данный момент в активе 26-летнего игрока 36 матчей, 9 голов и 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 30 млн евро, а его контракт с действующим чемпионом Англии рассчитан до 2020 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически