Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Красная Армия- : -Русские Витязи
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  СКА-1946- : -Алмаз
Футбол  Уругвай- : -Бразилия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» возобновила интерес к Марезу

Источник:  Sport.esКомментарии

Как сообщает портал Sport.es, полузащитник «Лестера» Рияд Марез может перебраться в чемпионат Испании.

Отмечается, что к игроку сборной Алжира проявляет интерес «Барселона», которая намеревается укрепить атакующую линию грядущим летом. По информации источника, сумма трансфера может составить 40 млн евро. 

Добавим, что сине-гранатовые уже пытались приобрести хавбека прошлым летом, но, как сообщил его агент, решение о смене клубной прописки Марез примет по окончании текущего сезона.

На данный момент в активе 26-летнего игрока 36 матчей, 9 голов и 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 30 млн евро, а его контракт с действующим чемпионом Англии рассчитан до 2020 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сын Клюйверта: Криштиану Роналду – пример для меня, но не только из-за футбольных качествДжастан Клюйверт, полузащитник «Аякса», а также сын легендарного игрока «Барселоны» Патрика Клюйверта, рассказал о своем кумире, а также поведал, в каком чемпионате ему хотелось бы поиграть.Агент: Веррати уже пять лет в «ПСЖ», но до сих пор не выиграл Лигу чемпионовФутбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, объяснил, почему сомневается в победе французского клуба в Лиге чемпионов.«Арсенал» готов заплатить за трансфер Турана 25 млн фунтовКак сообщает The Times, лондонский «Арсенал» готовится продать Месута Озила и Алексиса Санчеса по окончании текущего сезона.Жерар Деулофеу – об интересе «Барселоны»: Настало время сделать выбор, но я стараюсь думать только о «Милане»Полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу, выступающий за «Милан» на правах аренды, прокомментировал интерес со стороны «Барселоны».Михаэль Баллак: Озил слишком хорош, чтобы переезжать в чемпионат ТурцииБывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак высказался о ситуации полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который не может договориться с лондонским клубом о продлении контракта.Венгер заявил, что «Арсенал» пока не достиг соглашения с Озилом и СанчесомГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как обстоят дела во вопросу продления контракта с Алексисом Санчесом и Месутом Озилом.«Манчестер Сити» может купить Доннарумму за 150 миллионов евро18-летний вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».«Реал» сыграет летом с «Барселоной», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»«Реал» обнародовал календарь матчей, которые команда проведет в рамках Международного кубка чемпионов в США.«Барселона» следит за ситуацией Иско в «Реале»Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».Александер Чеферин: УЕФА не отстранял Айтекина после матча «Барселона» – «ПСЖ»Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию о том, что арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» Дениз Айтекин отстранен от обслуживания матчей до конца сезона.Раджа Наингголан: Мы разговаривали с Конте, он хотел, чтобы я перешел в «Челси»Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан подтвердил информацию, согласно которой наставник «Челси» Антонио Конте пытался пригласить его в свою команду этой зимой.«ПСЖ» готов заплатить за трансфер 18-летнего Мбаппе 70 млн фунтовПо информации издания Don Balon, «ПСЖ» заинтересован в услугах нападающего «Монако» Килиан Мбаппе.Знакомьтесь – самый высокий игрок России! Он играет в Испании и скучает по борщуЗнакомьтесь – самый высокий игрок России! Он играет в Испании и скучает по борщуЦентровой «Мурсии» Николай Рогожкин рассказал, почему в Испании скучно в Новый год и какой продукт невозможно найти в местных магазинах.Диего Коста: Я сделал все, чтобы вернуться в «Атлетико», но не получилосьНападающий Диего Коста не исключил возможность своего ухода из «Челси».Агент Верратти: Марко должен решить, что для него важнее: выигрывать трофеи или зарабатывать большие деньгиФутбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, высказался о ситуации своего клиента, а также намекнул, что тому следует сменить клубную прописку.«Реал», «Ливерпуль», «Бавария» и «Барселона» интересуется защитником «Атлетико» ЭрнандесомЗащитник «Алавеса» Тео Эрнандес заинтересовал сразу несколько ведущих клубов.Моуринью выступает против обмена Де Хеа на Иско и ХамесаКак сообщает Don Balon, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не собирается принимать в свою команду полузащитников мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, а также Иско.Итальянский журналист: Азмун по своему уровню подойдет для топ-клубаИтальянский журналист Микаэль Брага полагает, что иранский форвард «Ростова» Сердар Азмун готов продолжить карьеру в сильном европейском клубе.Альба дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»Альба дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью считает, что грядущим летом следует укрепить левый край обороны.«Барселона» может вернуть Деулофеу и следит за БельериномСпортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес не исключил, что воспитанники клуба Жерар Деулофеу и Эктор Бельерин могут вернуться на «Ноу Камп». Оба игрока являются выпускниками известной академии Ла Масии.
Футбол
Церемония открытия стадиона «Фишт» пройдет перед матчем Россия - Бельгия
Футбол
Бышовец назначен заместителем Черчесова в РФС
Футбол
Россия может сыграть с Англией на обновленных «Лужниках»
Футбол
Георгий Джикия: Футбол Карреры – это футбол победителя
все новости
Лестер Сити
Лестер Ситикалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Рияд Марез
Рияд Марезвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы