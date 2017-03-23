Александр Головин: Думаю, сборная России может обыграть любую команду

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин считает, что наша национальная команда может обыграть любого соперника.

24-го марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара в Краснодаре. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.

- Думаю, мы можем обыграть любую команду. Сейчас нет недосягаемых команд. Сборная Бельгии - очень сильная команда, видел их еще на чемпионате мира. Будем стараться выиграть, - сказал Головин.

До Кубка конфедераций российская сборная также проведет контрольные игры с венграми в Будапеште 5 июня и чилийцами в Москве 9 июня.