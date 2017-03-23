Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Красная Армия- : -Русские Витязи
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  СКА-1946- : -Алмаз
Футбол  Уругвай- : -Бразилия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент: Веррати уже пять лет в «ПСЖ», но до сих пор не выиграл Лигу чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, объяснил, почему сомневается в победе французского клуба в Лиге чемпионов, а также рассказал о позиции своего клиента.

Ранее Ди Кампли намекнул представителям СМИ, что игроку сборной Италии следует сменить клубную прописку.

«Я лишь сказал то, что говорил ранее. Возможно, мои слова неверно интерпретировали французские СМИ. Несомненно, «ПСЖ» является большим клубом, и Марко постарается отработать свой контракт до конца. Однако, факт остается фактом: игрок такого уровня уже пять лет выступает во Франции, и сейчас он просто задался вопросом о перспективах своей карьеры. 

Верратти надеется, что ему удастся выиграть с парижским клубом Лигу чемпионов. Этого трофея ему действительно не хватает. Вы и сами видите, что он очень амбициозен», – сказал агент, слова которого приводит Football Italia.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» возобновила интерес к МарезуКак сообщает портал Sport.es, полузащитник «Лестера» Рияд Марез может перебраться в чемпионат Испании.«Арсенал» готов заплатить за трансфер Турана 25 млн фунтовКак сообщает The Times, лондонский «Арсенал» готовится продать Месута Озила и Алексиса Санчеса по окончании текущего сезона.Жерар Деулофеу – об интересе «Барселоны»: Настало время сделать выбор, но я стараюсь думать только о «Милане»Полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу, выступающий за «Милан» на правах аренды, прокомментировал интерес со стороны «Барселоны».Михаэль Баллак: Озил слишком хорош, чтобы переезжать в чемпионат ТурцииБывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак высказался о ситуации полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который не может договориться с лондонским клубом о продлении контракта.Венгер заявил, что «Арсенал» пока не достиг соглашения с Озилом и СанчесомГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как обстоят дела во вопросу продления контракта с Алексисом Санчесом и Месутом Озилом.«Манчестер Сити» может купить Доннарумму за 150 миллионов евро18-летний вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».«Барселона» следит за ситуацией Иско в «Реале»Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».Александер Чеферин: УЕФА не отстранял Айтекина после матча «Барселона» – «ПСЖ»Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию о том, что арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» Дениз Айтекин отстранен от обслуживания матчей до конца сезона.Раджа Наингголан: Мы разговаривали с Конте, он хотел, чтобы я перешел в «Челси»Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан подтвердил информацию, согласно которой наставник «Челси» Антонио Конте пытался пригласить его в свою команду этой зимой.«ПСЖ» готов заплатить за трансфер 18-летнего Мбаппе 70 млн фунтовПо информации издания Don Balon, «ПСЖ» заинтересован в услугах нападающего «Монако» Килиан Мбаппе.Диего Коста: Я сделал все, чтобы вернуться в «Атлетико», но не получилосьНападающий Диего Коста не исключил возможность своего ухода из «Челси».Агент Верратти: Марко должен решить, что для него важнее: выигрывать трофеи или зарабатывать большие деньгиФутбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, высказался о ситуации своего клиента, а также намекнул, что тому следует сменить клубную прописку.«Реал», «Ливерпуль», «Бавария» и «Барселона» интересуется защитником «Атлетико» ЭрнандесомЗащитник «Алавеса» Тео Эрнандес заинтересовал сразу несколько ведущих клубов.Моуринью выступает против обмена Де Хеа на Иско и ХамесаКак сообщает Don Balon, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не собирается принимать в свою команду полузащитников мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, а также Иско.Итальянский журналист: Азмун по своему уровню подойдет для топ-клубаИтальянский журналист Микаэль Брага полагает, что иранский форвард «Ростова» Сердар Азмун готов продолжить карьеру в сильном европейском клубе.Альба дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»Альба дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью считает, что грядущим летом следует укрепить левый край обороны.«Барселона» может вернуть Деулофеу и следит за БельериномСпортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес не исключил, что воспитанники клуба Жерар Деулофеу и Эктор Бельерин могут вернуться на «Ноу Камп». Оба игрока являются выпускниками известной академии Ла Масии.Защитник «Шальке» получил предложения от «Арсенала» и «Ливерпуля»Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает авторитетное издание Bild.«Реал» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за защитника «Эспаньола»«Реал» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за защитника «Эспаньола»Защитник «Эспаньола» Аарон Мартин может покинуть клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает The Sun.«Фенербахче» возобновил интерес к ОзилуПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может стать игроком «Фенербахче».
Футбол
Церемония открытия стадиона «Фишт» пройдет перед матчем Россия - Бельгия
Футбол
Бышовец назначен заместителем Черчесова в РФС
Футбол
Россия может сыграть с Англией на обновленных «Лужниках»
Футбол
Георгий Джикия: Футбол Карреры – это футбол победителя
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Марко Верратти
Марко Верраттивсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы