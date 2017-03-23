Агент: Веррати уже пять лет в «ПСЖ», но до сих пор не выиграл Лигу чемпионов

Футбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, объяснил, почему сомневается в победе французского клуба в Лиге чемпионов, а также рассказал о позиции своего клиента.

Ранее Ди Кампли намекнул представителям СМИ, что игроку сборной Италии следует сменить клубную прописку.

«Я лишь сказал то, что говорил ранее. Возможно, мои слова неверно интерпретировали французские СМИ. Несомненно, «ПСЖ» является большим клубом, и Марко постарается отработать свой контракт до конца. Однако, факт остается фактом: игрок такого уровня уже пять лет выступает во Франции, и сейчас он просто задался вопросом о перспективах своей карьеры.

Верратти надеется, что ему удастся выиграть с парижским клубом Лигу чемпионов. Этого трофея ему действительно не хватает. Вы и сами видите, что он очень амбициозен», – сказал агент, слова которого приводит Football Italia.