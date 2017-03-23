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Сын Клюйверта: Криштиану Роналду – пример для меня, но не только из-за футбольных качеств

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Джастин Клюйверт, полузащитник «Аякса», а также сын легендарного игрока «Барселоны» Патрика Клюйверта, рассказал о своем кумире, а также поведал, в каком чемпионате ему хотелось бы поиграть.

«Мне нравится Криштиану Роналду, но не только из-за его футбольных качеств. Я слежу за тем, как он питается, тренируется и какой ведет образ жизни. Он действительно пример для меня. 

Несмотря на все это, клубом моей мечты является «Барселона», я хотел бы попробовать себя в этой команде, но до этого мне стоит поиграть в Англии, поскольку в Премьер-лиге суровая конкуренция», – цитирует Джастина Goal.

В нынешнем сезоне 17-летний Клюйверт провел за юношескую команду «Аякса» 33 матча, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач. 

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