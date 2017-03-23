Алексей Кравцов: Надеюсь, в Пхенчхане завоюем больше медалей, чем в Сочи

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов надеется, что российские конькобежцы завоюют на Олимпиаде-2018 больше медалей, чем на Играх в Сочи.

- В целом, нынешний сезон в сравнении с предыдущим получился менее удачным. Рассчитываем, что к Олимпийским играм команда будет готова лучше и завоюет больше медалей, чем в Сочи. Лидеры у нас прежние - Кулижников, Юсков, Мурашов, Граф, Фаткулина, женская командная гонка.

У нашего лидера, Павла Кулижникова, полсезона вылетели из-за травм, болезней и других всем известных проблем. Руслан Мурашов выступил более стабильно, чем в прошлом сезоне, но концовку Кубка мира все-таки смазал, не хватило стабильности. Ольгу Фаткулину мы, к сожалению, практически не видели, надеемся, что она к Олимпиаде прибавит во всех аспектах, ведь основные соперницы за это время ушли вперед, - итирует Кравцова пресс-служба ОКР.

На Играх в Сочи сборная России завоевывала две медали - серебро в гонке на 500 м завоевала Ольга Фаткулина и бронза в женской командной гонке.