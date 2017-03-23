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Миланов пропустит около трех недель из-за травмы

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов получил травму колена и пропустит около трех недель, сообщил агент футболиста Мирчо Димитров.

- Миланов не сможет играть около трех недель, у него повреждение колена, получил растяжение на тренировке. Он неудачно упал. Хорошо, что Георги избежал серьезной травмы. Насколько я знаю, он останется в расположении сборной до вторника, а затем вернется в Москву, - сказал Димитров.

В текущем сезоне Миланов провел 24 матча за ЦСКА, забил в них три мяча и отдал одну голевую передачу.

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