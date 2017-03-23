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Начо Монреаль: «Арсенал» предлагает Венгеру продлить контракт

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Арсенала» Начо Монреаль высказался о ситуации лондонского клуба в нынешнем сезоне, отметив, что руководство «пушкарей» планирует сохранить главного тренера команды Арсена Венгера.

Ранее стало известно, что фанаты «пушкарей» требуют отставки французского специалиста, который тренирует столичный клуб с 1996 года.

«Невозможно демонстрировать стабильность на протяжении всего сезона. Да, мы проиграли в последних матчах АПЛ, и тем самым покинули зону еврокубков. К тому же, клуб вылетел из Лиги чемпионов, а теперь еще начались эти проблемы с болельщиками, которые недовольны работой Венгера. В конце концов, все это влияет на игроков, что, конечно, не идет нам на пользу.

Сейчас непростое время для «Арсенала». Нам тяжело читать в газетах, как фанаты просят убрать тренера, но я думаю, что большинство людей на его стороне. В любом случае, игроки не могут повлиять на решение тренера, Арсен сам сделает выбор. Насколько мне известно, клуб предложил ему продлить контракт. Думаю, это пойдет только на пользу», – цитирует испанца Goal.

Добавим, что контракт французского специалиста с лондонским клубом истекает летом 2017 года. 

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