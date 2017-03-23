Букмекеры считают «Магнитку» фаворитом первого матча серии с «Ак Барсом»
Букмекерские конторы выставили котировки на стартовую встречу финала Восточной конференции КХЛ, в которой магнитогорский «Металлург» примет «Ак Барс».
Победа уральского клуба оценивается коэффициентом 1,95, тогда как виктория казанцев идет за 5,40.
За ничью букмекеры предлагают 4,00.
Игра пройдет в пятницу, начало - в 17:00 мск.
Матч
Место и дата
24 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически