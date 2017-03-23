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Букмекеры считают «Магнитку» фаворитом первого матча серии с «Ак Барсом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на стартовую встречу финала Восточной конференции КХЛ, в которой магнитогорский «Металлург» примет «Ак Барс».

Победа уральского клуба оценивается коэффициентом 1,95, тогда как виктория казанцев идет за 5,40.

За ничью букмекеры предлагают 4,00.

Игра пройдет в пятницу, начало - в 17:00 мск.

Матч

Металлург Мг - Ак Барс

Место и дата

24 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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