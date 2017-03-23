Грабители проникли в дом родителей Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард: Быть или не быть в «Челси» - решать не мне, но я бы хотел вернуться в Лондон

Бывший полузащитник сборной Англии и «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что не против вернуться в лондонский клуб, но примет решение относительно своей карьеры в январе.