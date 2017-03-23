Грабители проникли в дом родителей Лэмпарда
Как сообщает английское издание Mirror, неизвестные проникли в дом родителей Фрэнка Лэмпарда, который располагается в Восточной части Лондона.
Эту информацию подтвердил отец экс-игрока «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии.
Напомним, что в 2005 году грабители проникли в дом самого Лэмпарда, который находился там с женой. Злоумышленники взломали дверь особняка футболиста и, помимо ценных вещей, присвоили автомобили «Астон Мартин» и «Мерседес», а также именные бутсы игрока.
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