Андрей Лунев: Мне дали шанс, который я долго ждал

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о конкуренции с вратарем Юрием Лодыгиным в питерском клубе.

– Сначала ваша карьера с арендами выглядела не очень перспективной. Потом вдруг прорыв – основа «Уфы» и сразу «Зенит». Вы резко прибавили в прошлом году? Или это счастливое стечение обстоятельств?

– Я бы не сказал, что сделал какой-то резкий скачок в профессиональном плане. Думаю, что в какой-то степени это стечение обстоятельств. Мне дали шанс, который я долго ждал, и удалось проявить себя. Может быть, в последние годы я стал серьезнее относиться к делу, повзрослел. Но моя игра сильно не изменилась.

– Вы неоднократно выигрывали конкуренцию у основных голкиперов, в чем секрет?

– Здоровая конкуренция всегда мотивирует и идет на пользу. Без нее развиваться нельзя. В команде все хотят играть, быть лучшими, поэтому на тренировках ты должен показывать максимум. Соответственно, ты находишься в тонусе, прогрессируешь. В конкуренции я вижу только плюсы – никаких минусов.

– У вас с Лодыгиным похожие вратарские судьбы. В том смысле, что у обоих карьера начиналась тяжело, и в «Зените» оба оказались довольно неожиданно. Обсуждали вы с ним эту тему? В каких вы с ним отношениях?

– Отношения у нас рабочие. Юра – хороший парень, никаких проблем у нас нет, здоровая конкуренция. А тему карьеры с ним не обсуждали, - цитирует Лунева официальный сайт «Зенита».

Напомним, что 25-летний Лунев перешел в «Зенит» в декабре 2016 года и подписал контракт с питерским клубом на 4,5 года. За сине-бело-голубых он провел один официальный матч.