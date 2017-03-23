Александр Головин: «Спартак» заслуженно идет на первом месте

Защитник ЦСКА Александр Головин считает, что «Спартак» по праву возглавляет турнирную таблицу после 20 туров чемпионата России.

«Они стали играть совсем по-другому - больше стали контролировать мяч. Больше похоже на старый «Спартак», когда они владели мячом, играли низом через «стенки». Сейчас они заслуженно идут на первом месте», - сказал Головин.

На вопрос, заметил ли он изменения в самоотдаче игроков красно-белых, игрок ответил: «Есть такое, смотрю матчи и замечаю, что каждый из них бьется до последнего».

Тем не менее Головин считает, что у ЦСКА, который является действующим чемпионом страны, есть шансы защитить титул. «Нам реально их догнать, отрыв уже меньше, чем был до перерыва. Все будет зависеть от того, как мы сыграем важные матчи - с теми же «Спартаком», «Локомотивом». «Спартак» где-то может оступиться, так что все может быть», - считает он.