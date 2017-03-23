ЦСКА следит за игрой форварда «Урала» Ильина

Руководство ЦСКА следит за игрой форварда «Урала» Владимира Ильина, сообщает Федеральное агенство новостей.

По словам источника, армейцы внимательно изучают кандидатура 24-летнего нападающего. Воспитанник петербургского футбола стал играть за «Урал» зимой этого года. Ранее футболист защищал цвета «Кубани», «Тосно» и «Динамо» из Санкт-Петербурга.

В текущем сезоне футболист провел за «Урал» три матча и забил один мяч. За «Кубань» в первенстве ФНЛ в сезоне-2016/17 Ильин провел 24 матча и забил два мяча.