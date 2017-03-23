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Бойца ММА, показавшего неприличный жест на чемпионате в Якутии, дисквалифицировали на год

Источник:  ТАССКомментарии

Боец Саддам Рамазанов, показавший неприличный жест болельщикам на чемпионате Республики Саха (Якутии) по смешанным единоборствам (ММА), оштрафован и дисквалифицирован на один год.

«Он повел себя некрасиво, но принес извинения зрителям после случившегося. Мы дисквалифицировали Рамазанова на год, он также получил административный штраф», - цитирует ТАСС президента федерации ММА республики Петра Малардырова.

В поединке, который состоялся 18 марта, Рамазанов уступил Николаю Попову, после чего показал зрителям неприличный жест. Болельщики выбежали на ринг и потребовали от спортсмена извинений. Рамазанов ушел в раздевалку, но позднее вернулся и принес извинения.

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