«Спартак»: Адриано тренируется по индивидуальной программе

Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», игроки столичного клуба возобновили тренировки на базе в Тарасовке.

Отмечается, что после выездного матча с «Локомотивом» в 20-м туре РФПЛ (1:1) наставник команды Массимо Каррера предоставил команде четыре выходных дня.

Также сообщается, что новичок команды Луис Адриано, пропустивший из-за повреждения последние две игры, занимался по индивидуальной программе, а в отсутствие футболистов сборных в тренировке приняли участие 11 игроков:

Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Маурисио, Георгий Тигиев, Игорь Леонтьев, Фернандо, Артём Тимофеев и Лоренсо Мельгарехо.

На пятницу в графике столичного клуба намечена утренняя тренировка, которой будет предшествовать теоретическое занятие, а вечером красно-белые отправятся в Белград, где в субботу на стадионе «Райко Митич» проведут товарищеский матч с «Црвеной Звездой».