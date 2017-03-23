Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Красная Армия- : -Русские Витязи
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  СКА-1946- : -Алмаз
Футбол  Уругвай- : -Бразилия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анатолий Бышовец: Тренерский совет себя изжил, нужны новые формы работы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший главный тренер России Анатолий Бышовец рассказал о своем новом назначении заместителем главы тренерского совета технического комитета РФС Станислава Черчесова.

- Это произошло настолько быстро, что я даже не заметил. Это для меня очень неожиданная новость, у меня не было бесед ни с президентом РФС Мутко, ни с Черчесовым. Меня женили без меня. Я понимаю, что такое тренерский совет, раньше это был орган, которому главный тренер сборной должен был докладывать программу, план подготовки. Что такое тренерский совет сегодня? Не все тренеры в полной мере готовы к нему. Тренерский совет себя изжил, нужны новые формы работы. У меня есть свое представление о том, как должен выглядеть этот орган. Я думаю, то, что делает Черчесов в индивидуальных беседах с тренерами клубов – это намного эффективнее, чем тренерский совет, - сказал Бышовец.

Ранее РФС сообщил, что Бышовец  будет заместителем главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, который по совместительству является руководителем тренерского совета технического комитета РФС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Трушечкин: Полоз и Бухаров - это те, кто сейчас действительно нужны Черчесову на полеКомментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин объяснил, почему вызов ростовских нападающих Александра Бухарова и Дмитрия Полоза в сборную России оправдан.Видео дня: Алексей Березуцкий прочитал стихотворение «Береза» в рамках проекта «Лирика футбола»Официальный портал болельщиков ЧМ-2018 года запустил проект «Лирика футбола», сообщает Welcome2018.«Спартак»: Адриано тренируется по индивидуальной программеКак сообщает пресс-служба московского «Спартака», игроки столичного клуба возобновили тренировки на базе в Тарасовке.ЦСКА следит за игрой форварда «Урала» ИльинаРуководство ЦСКА следит за игрой форварда «Урала» Владимира Ильина, сообщает Федеральное агенство новостей.Александр Головин: «Спартак» заслуженно идет на первом местеЗащитник ЦСКА Александр Головин считает, что «Спартак» по праву возглавляет турнирную таблицу после 20 туров чемпионата России.Андрей Лунев: Мне дали шанс, который я долго ждалГолкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о конкуренции с вратарем Юрием Лодыгиным в питерском клубе.Миланов пропустит около трех недель из-за травмыПолузащитник ЦСКА Георгий Миланов получил травму колена и пропустит около трех недель, сообщил агент футболиста Мирчо Димитров.Александр Головин: Думаю, сборная России может обыграть любую командуПолузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин считает, что наша национальная команда может обыграть любого соперника.Зарплата Тимощука в «Зените» составит 240 тысяч долларов в годСтала известна зарплата нового тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, сообщает «Плюс Спорт».Церемония открытия стадиона «Фишт» пройдет перед матчем Россия - БельгияВице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда рассказал, когда состоится церемония открытия стадиона «Фишт» в Сочи.Бышовец назначен заместителем Черчесова в РФСБывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец получил должность в РФС, сообщает «Спорт FM» со ссылкой на пресс-службу организации.Георгий Джикия: Футбол Карреры – это футбол победителяЗащитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о футболе, который прививает команде главный тренер Массимо Каррера.Георгий Джикия: Хотелось бы поиграть в сборной вместе с Игнашевичем и БерезуцкимЗащитник сборной России Георгий Джикия признался, что хотел бы услышать советы бывших защитников национальной команды Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого.Александр Шикунов: Если у «Ростова» будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнетБывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, покинувший свой пост в начале 2016 года, подтвердил, что дончане намерены продолжить сотрудничество с Курбаном Бердыевым, а также выразил надежду на то, что соглашение со специалистом будет продлено.«Амкар» попросил болельщиков выбрать имя для талисмана команды«Амкар» на странице «ВКонтакте» объявил конкурс на лучшее имя для бессменного талисмана команды – Рысика.«Зенит» летом может расстаться с тремя футболистамиПетербургский «Зенит» планирует расстаться с рядом игроков, сообщает Федеральное агентство новостей.«Ростов» попытается сохранить Бердыева на следующий сезонРуководство «Ростова» намерено приложить максимум усилий для того, чтобы в будущем сезоне сохранить Курбана Бердыева в команде.Роман Зобнин: Мы понимаем, чего ждать от Кот-д'ИвуараПолузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча со сборной Кот-д'Ивуара.Роман Шишкин: Черчесов заслуживает уважения, что не побоялся возглавить сборнуюРоман Шишкин: Черчесов заслуживает уважения, что не побоялся возглавить сборнуюЗащитник «Краснодара» в интервью спецкору «Советского спорта» рассказал о ближайших матчах сборной России и причинах взлета «Спартака».«Ростов» кричал: у нас уши отмерзли!» Кто играл на снегу и пробился в «Зенит»?«Ростов» кричал: у нас уши отмерзли!» Кто играл на снегу и пробился в «Зенит»?Защитник «Зенита» Евгений Чернов – о футболе в «-25», необходимости томского Галицкого и отказе клубам премьер-лиги ради шанса в основе.
Хоккей
Букмекеры считают «Магнитку» фаворитом первого матча серии с «Ак Барсом»
Футбол
Начо Монреаль: «Арсенал» предлагает Венгеру продлить контракт
Футбол
Миланов пропустит около трех недель из-за травмы
Футбол
Агент: Веррати уже пять лет в «ПСЖ», но до сих пор не выиграл Лигу чемпионов
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Анатолий Бышовец
Анатолий Бышовецвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости