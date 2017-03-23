Анатолий Бышовец: Тренерский совет себя изжил, нужны новые формы работы

Бывший главный тренер России Анатолий Бышовец рассказал о своем новом назначении заместителем главы тренерского совета технического комитета РФС Станислава Черчесова.

- Это произошло настолько быстро, что я даже не заметил. Это для меня очень неожиданная новость, у меня не было бесед ни с президентом РФС Мутко, ни с Черчесовым. Меня женили без меня. Я понимаю, что такое тренерский совет, раньше это был орган, которому главный тренер сборной должен был докладывать программу, план подготовки. Что такое тренерский совет сегодня? Не все тренеры в полной мере готовы к нему. Тренерский совет себя изжил, нужны новые формы работы. У меня есть свое представление о том, как должен выглядеть этот орган. Я думаю, то, что делает Черчесов в индивидуальных беседах с тренерами клубов – это намного эффективнее, чем тренерский совет, - сказал Бышовец.

Ранее РФС сообщил, что Бышовец будет заместителем главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, который по совместительству является руководителем тренерского совета технического комитета РФС.