Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-21 : 2Балтика
Хоккей  Красная Армия- : -Русские Витязи
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  Рубин- : -СКА-Нева
Хоккей  СКА-1946- : -Алмаз
Футбол  Колумбия- : -Боливия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак-2» уступил «Балтике», доигрывая матч вдевятером

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак-2» дома проиграл «Балтике» (1:2) в 28-м туре первенства ФНЛ.

У хозяев поля отличился Евгений Макеев (87-я минута), у гостей - Кирилл Родионов (37-я) и Абдул Гафар (90-я).

Отметим, что спартаковцы доигрывали матч вдевятером: на 69-й минуте за вторую желтую карточку был удален Артем Самсонов, а на 80-й прямую красную карточку получил Иван Хомуха.

Красно-белые с 41 очком остались на шестом месте, калининградцы набрали 25 баллов и покинули последнюю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак-2» 1 апреля сыграет на выезде с «Зенитом-2», а «Балтика» в тот же день примет «Тосно».

Матч

Спартак-2 - Балтика - 1:2 (0:1)

Голы

Родионов 37 (0:1). Макеев 87 (1:1). Джафар 90 (1:2).

Состав

Спартак-2: Максименко, Хомуха, Сокол (Бакаев, 46), Щербаков, Макеев, Самсонов, Пантелеев, Савичев, Нимели, Федчук (Самбу, 46, Рассказов, 83), Давыдов

Балтика: Фролов Е., Концедалов, Почивалин, Крючков, Тимошин, Причиненко, Цимбал, Родионов (Кухарчук, 69), Суханов, Каленкович (Ярошенко, 85), Подбельцев (Джафар, 46)

Предупреждения:

Самсонов, 61 - Джафар, 77; Кухарчук, 90; Почивалин, 90

Удаления:

Самсонов, 69; Хомуха, 80 - нет

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

23 марта 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Отмененный подвиг. Как команда Черевченко все-таки «съела» «Спартак-2»Отмененный подвиг. Как команда Черевченко все-таки «съела» «Спартак-2»«Спартак-2», в концовке играя вдевятером, чуть не спас проваленный матч.ФИФА обязала «Кубань» рассчитаться с Петреску до 10 апреляМеждународная федерация футбола (ФИФА) обязала «Кубань» обязана выплатить долг бывшему главному тренеру команды Дану Петреску до 10 апреля, сообщил ТАСС агент румынского специалиста Николай Пырнэу.Константин Щербаков: В таблицу заглядываю, только когда хочу уточнить, на каком месте моя командаЗащитник «Спартака-2» Константин Щербаков поделился ожиданиями от матча 28-го тура первенства ФНЛ против «Балтики».«Ростов» кричал: у нас уши отмерзли!» Кто играл на снегу и пробился в «Зенит»?«Ростов» кричал: у нас уши отмерзли!» Кто играл на снегу и пробился в «Зенит»?Защитник «Зенита» Евгений Чернов – о футболе в «-25», необходимости томского Галицкого и отказе клубам премьер-лиги ради шанса в основе.Вместо «Тосно» в РФПЛ сыграет «Форт»? Зачем успешный клуб меняет имяВместо «Тосно» в РФПЛ сыграет «Форт»? Зачем успешный клуб меняет имяВладельцы клуба из Ленинградской области подумывают войти в премьер-лигу с новым названием, но в самом «Тосно» об этом еще не знают.«Тосно» может сменить название на «Александр Невский», «Ингрия» или «Форт»Компания Fort Group – генеральный спонсор «Тосно» – объявила конкурс на смену названия команды из Ленинградской области.Кирилл Панченко: Хочу поехать на Кубок конфедерацийПодписавший во вторник контракт с московским «Динамо» форвард Кирилл Панченко рассказал о своих дальнейших целях на сезон.Кришито, Мареш и еще 6 лучших защитников-бомбардиров «Зенита»Кришито, Мареш и еще 6 лучших защитников-бомбардиров «Зенита»Кришито забил «Арсеналу» и стал лучшим бомбардиром среди защитников в истории «Зенита». «Советский спорт» рассказывает, кого он обошел.Александр Сапета: Надеюсь, в следующем году забью «Спартаку» за «Динамо» в РФПЛПолузащитник московского «Динамо» Александр Сапета прокомментировал ничейный результат со «Спартаком-2» (1:1) в 27-м туре ФНЛ, а также рассказал о своем физическом состоянии.Матч «Тамбов» – «Енисей» пройдет 27 марта в ХимкахВстреча 28-го тура первенства ФНЛ между «Тамбовом» и «Енисеем» перенесена на 27 марта, и пройдет на стадионе «Родина» в Химках в связи с невозможностью проведения встречи на тамбовской арене «Спартак», сообщается на официальном сайте красноярского клуба.Сапета выбыл на месяц из-за травмыЗащитник московского «Динамо» пропустит четыре недели в связи с травмой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.Хацкевич или Калитвинцев могут возглавить киевское «Динамо»Бывший наставник сборной Белоруссии Александр Хацкевич может стать главным тренером киевского «Динамо». Еще одним претендентом является главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев.Алексей Грицаенко: Насколько знаю, «Краснодар» уже перевел деньги «Лучу-Энергии» за мой трансферЗащитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко рассказал о деталях своего перехода в «Краснодар». 21-летний игрок обороны подписал с «быками» контракт на четыре года.Дмитрий Гунько: Спасти игру помогли болельщикиГлавный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в матче 27-го тура первенства ФНЛ.От «Спартака» до «Орландо». Как вратари помогают забивать на последних минутахОт «Спартака» до «Орландо». Как вратари помогают забивать на последних минутахСогласитесь, когда вратарь на последних минутах бежит в штрафную площадь забивать, в глубине души мы хотим, чтобы произошло это чудо.Все оттенки серого. Столичное дерби в ФНЛВсе оттенки серого. Столичное дерби в ФНЛСпециальный бонус: подслушанные нашим корреспондентом разговоры на скамейке «Спартака».«Договаривались упростить игру, но не до безобразия». Обзор 27-го тура ФНЛ«Договаривались упростить игру, но не до безобразия». Обзор 27-го тура ФНЛ«Советский спорт» рассказывает о самых интересных противостояниях очередного тура второй по силе футбольной лиги России.Раде Дугалич: Каждая игра для «Тосно» – финалЗащитник «Тосно» Раде Дугалич поделился впечатлениями от победы над «Енисеем» (1:0).Видео дня: «Спартак-2» сравнивает счет с помощью своего вратаряВратарь «Спартака-2» Сергей Песьяков на последних секундах матча с «Динамо» помог своей команде забить гол.ФНЛ. 27-й тур. «Енисей» уступил «Тосно», «Спартак-2» и «Динамо» сыграли вничью и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 27-го тура первенства ФНЛ.
Футбол
Андрей Червиченко: По «Зениту» бумерангом бьет полный отказ от собственных кадров
Футбол
Роман Трушечкин: Полоз и Бухаров – это те, кто сейчас действительно нужны Черчесову на поле
Футбол
ФИФА обязала «Кубань» рассчитаться с Петреску до 10 апреля
Футбол
Видео дня: Алексей Березуцкий прочитал стихотворение «Береза» в рамках проекта «Лирика футбола»
все новости
Спартак-2
Спартак-2календарьстатистика
Балтика
Балтикакалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости