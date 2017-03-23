«Спартак-2» уступил «Балтике», доигрывая матч вдевятером

«Спартак-2» дома проиграл «Балтике» (1:2) в 28-м туре первенства ФНЛ.

У хозяев поля отличился Евгений Макеев (87-я минута), у гостей - Кирилл Родионов (37-я) и Абдул Гафар (90-я).

Отметим, что спартаковцы доигрывали матч вдевятером: на 69-й минуте за вторую желтую карточку был удален Артем Самсонов, а на 80-й прямую красную карточку получил Иван Хомуха.

Красно-белые с 41 очком остались на шестом месте, калининградцы набрали 25 баллов и покинули последнюю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак-2» 1 апреля сыграет на выезде с «Зенитом-2», а «Балтика» в тот же день примет «Тосно».