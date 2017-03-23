ФИФА обязала «Кубань» рассчитаться с Петреску до 10 апреля

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала «Кубань» обязана выплатить долг бывшему главному тренеру команды Дану Петреску до 10 апреля, сообщил ТАСС агент румынского специалиста Николай Пырнэу.

Напомним, в октябре прошлого года «Кубань» досрочно расторгла контракт с Петреску, который возглавлял команду с июня. По словам Пырнэу, клуб ни разу не выплатил зарплату тренеру. В декабре палата по разрешению споров РФС обязала «Кубань» выплатить долг Петреску и наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков. Затем румын обратился в палату по разрешению споров ФИФА.

«ФИФА обязала клуб «Кубань» рассчитаться с человеком, другого варианта не могло быть. Пока клуб с нами не связывался, люди ведут себя, мягко выражаясь, странно. На выплату дается срок 30 дней - если я не ошибаюсь, до 10 апреля. Согласно регламенту, если деньги не будут выплачены, снимаются очки, но это международный опыт, я не знаю, как делается в России», - сказал Пырнэу.