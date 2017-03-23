Гвардиола лично занимается трансфером защитника «Шальке 04»

Агент: Веррати уже пять лет в «ПСЖ», но до сих пор не выиграл Лигу чемпионов

Футбольный агент Донато Ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, объяснил, почему сомневается в победе французского клуба в Лиге чемпионов.