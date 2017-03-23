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Гвардиола лично занимается трансфером защитника «Шальке 04»

Источник:  BildКомментарии

По информации авторитетного издания Bild, защитник «Шальке 04» Сеад Колашинац может перейти в «Манчестер Сити».

Отмечается, что английский клуб уже начал переговоры с игроком, а наставник «горожан» Хосеп Гвардиола лично пообщался с агентом футболиста.

Ранее Bild проинформировал о том, что Колашинац имеет предложения от «Ливерпуля» и «Челси».

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел во всех турнирах 30 матчей, забил 3 гола, отдал 7 голевых передач и получил 4 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 9 млн евро, а его контракт с «Шальке» истекает 30 июня текущего года.

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