Гвардиола лично занимается трансфером защитника «Шальке 04»
По информации авторитетного издания Bild, защитник «Шальке 04» Сеад Колашинац может перейти в «Манчестер Сити».
Отмечается, что английский клуб уже начал переговоры с игроком, а наставник «горожан» Хосеп Гвардиола лично пообщался с агентом футболиста.
Ранее Bild проинформировал о том, что Колашинац имеет предложения от «Ливерпуля» и «Челси».
В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел во всех турнирах 30 матчей, забил 3 гола, отдал 7 голевых передач и получил 4 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 9 млн евро, а его контракт с «Шальке» истекает 30 июня текущего года.
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