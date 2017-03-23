Роман Трушечкин: Полоз и Бухаров - это те, кто сейчас действительно нужны Черчесову на поле

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин объяснил, почему вызов ростовских нападающих Александра Бухарова и Дмитрия Полоза в сборную России оправдан.

- Полоз и Бухаров – это те, кто прямо сейчас действительно нужны Станиславу Черчесову на поле. Полоз – это движение из глубины, острые импульсы в сторону штрафной площади, но и умение при этом сориентироваться в ее пределах тоже. Бухаров – это солидное и активное присутствие в этой самой штрафной площади, а также полная адаптированность к тем игровым сигналам, которые исходят от напарника-Полоза.

Черчесов с самого начала своей работы в сборной с готовностью воспринимает ростовские игровые наработки и самих ростовских футболистов. «Ростов» в этом сезоне имеет лучшую в стране международную игровую практику. Даже если взять только качество его соперников: «Аякс», «Спарта», «Манчестер Юнайтед» – выдающиеся клубы, символы целых футбольных школ. А сам «Ростов» отличается самой стабильной в России практикой тренерской. Пусть для ее воплощения и потребовалась сложная, трехглавая конструкция. Главное, что это работает.

Футбольная Россия сейчас вряд ли способна удивить кого-то классом игроков, и наша сборная не в состоянии комплектоваться из звезд. Главным становится принцип сплоченных клубных звеньев, и конкурентоспособность нашего футбола сейчас определяется умением тренеров дать четкие и посильные для футболистов задания. Так что «Ростов» и тактически, и на уровне подхода к игре, – готовая и лучшая модель для сегодняшней национальной команды, - написал Трушечкин в своей колонке на «Матч ТВ».

Напомним, что 24-го марта сборная России проведет товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара в Краснодаре. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.