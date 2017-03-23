Финал весеннего сплита Континентальной лиги состоится 9 апреля

Riot Games анонсировала место и даты проведения заключительных матчей весеннего сплита Континентальной лиги.



Матчи плей-офф пройдут на новой киберспортивной арене Riot Games в Москве.





1 апреля Vega Squadron сыграет с Vaevictis Esports, а 2 апреля M19 сразится с Virtus.pro. Гранд-финал состоится 9 апреля. Полуфиналы и финал начнутся в 16:00 и пройдут по системе до трех побед.



Победитель получит 1 500 000 рублей и отправится в Бразилию на MSI-2017, чтобы защитить честь СНГ на международной арене.



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