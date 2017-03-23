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Сергей Шепелев: Игра «Локомотива» сбалансированная, но предпочтение отдаю СКА

Источник:  ТАССКомментарии

Олимпийский чемпион Сергей Шепелев считает СКА фаворитом в полуфинале Кубка Гагарина с «Локомотивом».

- Потеря Дацюка, безусловно, существенна. Однако и он, и Войнов, выступали далеко не во всех последних матчах команды. В СКА хватает исполнителей, чтобы добиться победы и без этих игроков.

«Локомотив» провел отличную серию с ЦСКА. Первая пятерка ярославцев, состоящая из иностранцев, забивает больше всех, но я бы также отметил и молодежное звено команды (Красковский - Коршков - Полунин), которое выглядит очень неплохо. Игра «Локомотива» сбалансированная, но предпочтение я отдаю все-таки СКА, - приводит слова Шепелева ТАСС.

Напомним, первый матч серии СКА – «Локомотив» пройдет 23 марта в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 19:30, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. Вторая встреча состоится 25 марта также в Ледовом дворце, а 27 и 29 числа команды сыграют в Ярославе. 

На прошлых стадиях подопечные Олега Знарка оказались сильнее подмосковного «Витязя» (4-0) и московского «Динамо» (4-1), команда Алексея Кудашова – минское «Динамо» (4-1) и ЦСКА (4-2).

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