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Станислава Комарова: С итогами расследования «Советского спорта» полностью солидарна

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Серебряный призер Олимпийских игр в Афинах, трехкратная чемпионка Европы по плаванию Станислава Комарова прокомментировала итоги расследования «Советского спорта» о состоянии дел в российском плавании.

- То, что эта тема была поднята, конечно, правильно. Это нужно было давно сделать. К сожалению, из-за всего, что написано в этой статье, было сломано огромное количество спортсменов и судеб. Поэтому с выводами, приведенными в расследовании «Советского спорта», я солидарна на сто процентов.

- Как вы думаете, может ли шумиха, которая сейчас поднялась по этому поводу, привести к улучшению ситуации в нашем плавании?
- Столько всего уже по этому поводу говорили – и я, в свое время, и Юлия Ефимова постоянно говорит. Конечно, я надеюсь, что ситуация в российском плавании благодаря всему этому улучшится. Кроме того, я считаю, что создание Ассоциации водных видов спорта России – это правильный шаг и полностью поддерживаю Алексея Власенко. Очень надеюсь, что после этого мы начнем идти в правильном направлении.

- Как Ассоциация водных видов спорта может изменить положение вещей?
- Мне кажется, что Алексей сможет создать другую атмосферу, поменяет большую часть сотрудников Всероссийской федерации плавания. Мы с ним неоднократно беседовали на эту тему, и я верю, что ему по силам изменить ситуацию.

В номере «Советского спорта» от 18 марта была опубликована статья «Способен ли Сальников выплыть?», посвященная итогам расследования редакции газеты о неудовлетворительном положении вещей в российском плавании. Данная публикация вызвала серьезный резонанс и живое обсуждение в прессе.

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