Сергей Шепелев: Потеря игрового ритма может сыграть с «Металлургом» злую шутку

Олимпийский чемпион Сергей Шепелев поделился ожиданиями от предстоящего финалаВосточной конференции Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом».

- Я не сказал бы, что «Металлург» является фаворитом, шансы команд составляют 50 на 50. «Ак Барс» в этом сезоне выглядит довольно прилично, демонстрируя качественную игру, дисциплину и самоотдачу. Длительный перерыв и потеря игрового ритма и тонуса могут сыграть с командой злую шутку. Первый матч выйдет для хоккеистов из Магнитогорска тяжелым.

«Ак Барсу» необходимо увеличить реализацию моментов при игре в большинстве и зарабатывать меньше удалений, тогда не исключаю, что серия вполне может дойти до седьмого, решающего матча, чего еще не было в этом розыгрыше Кубка Гагарина, - приводит слова Шепелева ТАСС.

Напомним, что на пути к финалу конференции магнитогорский «Металлург» обыграл «Куньлунь» (4-1) и казахский «Барыс» (4-0). «Ак Барс» в 1/4 оказался сильнее «Салавата Юлаева» (4-1), а в 1/2 одолел «Авангард» (4-2).

Финальная серия на «Востоке» стартует 24 марта. Первые встречи противостояния «Металлурга» и «Ак Барса» пройдут в Магнитогорске.