Андрей Червиченко: По «Зениту» бумерангом бьет полный отказ от собственных кадров
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о кадровой политике «Зенита».
- По команде бьет бумерангом полный отказ от собственных кадров. Возьмем последний матч чемпионата России с «Арсеналом». У питерцев на поле вышел только один свой воспитанник - 34-летний Саша Кержаков. И то на замену во втором тайме. Все остальные - либо пришлые россияне, либо легионеры. Считаю, что это серьезное упущение в работе клуба. Вспомните команду Петржелы, сколько талантов тогда появилось... А сейчас что, ни одного нет? Так же не бывает. В том же «Спартаке» молодые игроки худо-бедно доходят до основы, в Питере же - как отрезало, - сказал Червиченко.
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