Андрей Червиченко: По «Зениту» бумерангом бьет полный отказ от собственных кадров

Александр Шикунов: Если у «Ростова» будут деньги, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, покинувший свой пост в начале 2016 года, подтвердил, что дончане намерены продолжить сотрудничество с Курбаном Бердыевым, а также выразил надежду на то, что соглашение со специалистом будет продлено.