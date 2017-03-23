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Андрей Червиченко: По «Зениту» бумерангом бьет полный отказ от собственных кадров

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о кадровой политике «Зенита».

- По команде бьет бумерангом полный отказ от собственных кадров. Возьмем последний матч чемпионата России с «Арсеналом». У питерцев на поле вышел только один свой воспитанник - 34-летний Саша Кержаков. И то на замену во втором тайме. Все остальные - либо пришлые россияне, либо легионеры. Считаю, что это серьезное упущение в работе клуба. Вспомните команду Петржелы, сколько талантов тогда появилось... А сейчас что, ни одного нет? Так же не бывает. В том же «Спартаке» молодые игроки худо-бедно доходят до основы, в Питере же - как отрезало, - сказал Червиченко.       

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