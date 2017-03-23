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Андер Эррера: «Реал»? Де Хеа может стать легендой «Юнайтед», если сам этого захочет

Источник:  Football EspanaКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера высоко оценил способности голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа, а также выразил надежду, что его соотечественник не перейдет в мадридский «Реал».

«Хотел бы играть с Де Хеа в течении длительного времени. Лично для меня он лучший голкипер планеты. Никогда прежде вратарь не становился лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед», а Давид получил эту награду три раза подряд.

Конечно, он очень талантлив, и может стать легендой «МЮ», если сам этого захочет. Мы помним, что трансфер Де Хеа в «Реал» так и не состоялся. Он сумел справиться с давлением, а это говорит о многом», – цитирует Эрреру Football Espana.

Также хавбек «Юнайтед» рассказал о своем отношении к 35-летнему форварду клуба Златану Ибрагимовичу.

«Он самый настоящий гений. Ибрагимович хочет выиграть абсолютно все. Он любит быть лидером даже перед журналистами, и часто обещает им забить 30 мячей за сезон. Почему? Потому что он способен это сделать», – добавил Эррера.

Ранее сообщалось, что «Реал» предпримет попытку приобрести Де Хеа грядущим летом.

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