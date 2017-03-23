Вячеслав Колосков: Сорокин не может занять место Мутко в совете ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что выдвижение кандидатуры гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина в совет ФИФА невозможно.

- Это исключено. Я ничего не опровергаю, это сделать может или Мутко, или гендиректор РФС Алаев. Но список кандидатов сформирован, все четыре вакансии уже имеют четверых кандидатов.

Черта под этим списком выборов в ФИФА и УЕФА подведена. Других фамилий там быть не можеn, - цитирует Колоскова «Газета.Ру».

Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру в совет ФИФА. Кандидатура Виталия Мутко в совет ФИФА не была допущена в связи с тем, что он занимает должность вице-премьера правительства. Мутко входил в исполком ФИФА, который в 2016 году был преобразован в совет ФИФА.

В состав совета войдут 37 членов – президент ФИФА, восемь вице-президентов и еще 28 человек, окончательный состав совета должен быть определен на конгрессе организации