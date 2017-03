Полиция в Перу изъяла кокаин на 85 миллионов долларов под брендом Месси

В Перу полицейские арестовали партию кокаина, провозившуюся под брендом Лионеля Месси.

Порошок был расфасован по коробкам с изображением аргентинского футболиста и подписью его фирменным стилем.

Image: Police in Peru have seized 1,417 kilograms of Cocaine worth €85m with the photos of Messi on it. [md] pic.twitter.com/QCZg0gXxww