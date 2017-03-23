Полиция в Перу изъяла кокаин на 85 миллионов долларов под брендом Месси
В Перу полицейские арестовали партию кокаина, провозившуюся
под брендом Лионеля Месси.
Порошок был расфасован по коробкам с изображением аргентинского футболиста и подписью его фирменным стилем.
Image: Police in Peru have seized 1,417 kilograms of Cocaine worth €85m with the photos of Messi on it. [md] pic.twitter.com/QCZg0gXxww— Barcastuff (@barcastuff_real) March 23, 2017
Всего было изъято 1 417 килограммов высококачественного
наркотика. По оценкам специалистов эта партия могла бы быть продана в общей
сложности за 85 миллионов долларов.
Сам футболист о существовании этой партии, как и о том, что она проходит под его брендом, естественно, не знал.
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