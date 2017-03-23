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Полиция в Перу изъяла кокаин на 85 миллионов долларов под брендом Месси

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Перу полицейские арестовали партию кокаина, провозившуюся под брендом Лионеля Месси.

Порошок был расфасован по коробкам с изображением аргентинского футболиста и подписью его фирменным стилем.

 

 

Всего было изъято 1 417 килограммов высококачественного наркотика. По оценкам специалистов эта партия могла бы быть продана в общей сложности за 85 миллионов долларов.

Сам футболист о существовании этой партии, как и о том, что она проходит под его брендом, естественно, не знал.

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