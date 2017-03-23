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M-1 Challenge 76 в Назрани. Промо-ролик турнира

Источник:  Mix FightКомментарии

Промоутерская компания M-1 Global представила промо-ролик турнира M-1 Challenge 76, который состоится в Назрани (Ингушетия) 22 апреля.

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Сергей Ващенко
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