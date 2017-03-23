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Бетербиев может провести бой против Уорда

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Российский боксер первого тяжелого веса Артур Бетербиев может провести бой против американца Андре Уорда. Об этом заявили в промоутерской компании Ивона Мишеля, представляющего интересы россиянина.
«Международная боксерская федерация приступила к процедуре по определению обязательного претендента на чемпионский бой против Андре Уорда. IBF также направила письма промоутерам Сергея Ковалева, Роберта Штиглица и другим боксерам из топ-10.

Мы ответили IBF согласием, теперь если остальные пять боксеров не ответят на приглашение, то IBF назначит Бетербиева обязательным претендентом», - цитирует представителя компании ТАСС.

Напомним, что Уорд – чемпион мира по версии IBF, WBA и WBO. Бетербиев провел 11 поединков на профессиональном ринге, и все выиграл нокаутом.

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