Бетербиев может провести бой против Уорда
Российский
боксер первого тяжелого веса Артур Бетербиев может провести бой против
американца Андре Уорда. Об этом заявили в промоутерской компании Ивона Мишеля, представляющего интересы
россиянина.
«Международная боксерская федерация приступила к процедуре по определению обязательного претендента на чемпионский бой против Андре Уорда. IBF также направила письма промоутерам Сергея Ковалева, Роберта Штиглица и другим боксерам из топ-10.
Мы ответили IBF согласием, теперь если остальные пять боксеров не
ответят на приглашение, то IBF назначит Бетербиева обязательным претендентом»,
- цитирует представителя компании ТАСС.
Напомним, что Уорд – чемпион мира по версии IBF, WBA и WBO.
Бетербиев провел 11 поединков на профессиональном ринге, и все выиграл
нокаутом.