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«Коламбус» официально предложил контракт защитнику «Локомотива» Гаврикову

Источник:  Р-СпортКомментарии

Клуб НХЛ «Коламбус» сделал официальное контрактное предложение защитнику ярославского «Локомотива» Владиславу Гаврикову, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

21-летний Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2015 года в шестом раунде под общим 159-м номером. Действующий контракт защитника с «Локомотивом» истекает 30 апреля. Гавриков проводит третий сезон в КХЛ, в 132 матчах за «Локомотив» он набрал 21(8 +13) очко.

«Коламбус» сделал официальное контрактное предложение Владиславу Гаврикову. Принимать решение игрок будет после завершения сезона Континентальной хоккейной лиги», - цитирует Мильштейна «Р-Спорт».

Напомним, сегодня «Локомотив» проведет первый матч со СКА в финале Западной конференции.

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