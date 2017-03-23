«Коламбус» официально предложил контракт защитнику «Локомотива» Гаврикову

Клуб НХЛ «Коламбус» сделал официальное контрактное предложение защитнику ярославского «Локомотива» Владиславу Гаврикову, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

21-летний Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ 2015 года в шестом раунде под общим 159-м номером. Действующий контракт защитника с «Локомотивом» истекает 30 апреля. Гавриков проводит третий сезон в КХЛ, в 132 матчах за «Локомотив» он набрал 21(8 +13) очко.

«Коламбус» сделал официальное контрактное предложение Владиславу Гаврикову. Принимать решение игрок будет после завершения сезона Континентальной хоккейной лиги», - цитирует Мильштейна «Р-Спорт».

Напомним, сегодня «Локомотив» проведет первый матч со СКА в финале Западной конференции.