Андрей Митьков: Многие вещи из расследования «Советского спорта» видел своими глазами

Агент российской пловчихи Юлии Ефимовой Андрей Митьков прокомментировал итоги расследования «Советского спорта» о состоянии дел в российском плавании.

- Те доводы, которые приведены в расследовании «Советского спорта», действительно имеют место быть. Как человек, глубоко погруженный в российское плавание, могу сказать, что разговоры о тех вещах, что там изложены, были. Мало того, многие из этого я видел своими глазами, что-то публиковалось авторитетными журналистами и спортсменами в социальных сетях, я даже видел документы по конкретным случаям. Я знаю абсолютно дикие истории, которые происходили в Волгограде. Глупо спорить с тем, что у нас нет результатов в плавании – с 2000 года нет золота на Олимпиадах. Победы Ларисы Ильченко на открытой воде – это исключительно ее достижения, но никак не ВФП. Так что, со всем, что изложено в этом расследовании, я солидарен.

- Что можете сказать о реакции на эту статью, которая моментально последовала?

- Честно говоря, я был удивлен появлению этой статьи, да еще в таком подробном раскладе, видел и реакцию на нее. Конечно, все эти открытые письма – все это просто смешно. В Волгоград приехали тренеры для участия в детских соревнованиях и дают живописный расклад по тому, как Авдиенко стал обладателем этого плавательного комплекса. Просто смех! Никто, кроме самого Авдиенко и еще пары людей, знать об этом не мог. То есть понятно, каким образом это письмо появилось.

- Там были еще письма ветеранов отечественного плавания.

- То, что писали наши уважаемые ветераны, живущие за границей и ранее рассказывавшие о том, что у российского плавания вообще никогда не было серьезных побед, мне просто смешно читать. Даже говорить серьезно об этом не приходится.

В номере «Советского спорта» от 18 марта была опубликована статья «Способен ли Сальников выплыть?», посвященная итогам расследования редакции газеты о неудовлетворител ьном положении вещей в российском плавании. Данная публикация вызвала серьезный резонанс и живое обсуждение в прессе.