North получила приглашение на IEM Sydney 2017
Датская команда North получила последнее приглашение на турнир IEM Sydney 2017 по CS:GO.
В турнире сыграют восемь команд, шесть из которых получат инвайты, а остальные пройдут через квалификации.
Ранее приглашения получили SK Gaming, Renegades, Astralis, OpTic Gaming и FaZe Clan.
IEM Sydney 2017 пройдет с 6 по 7 мая в Сиднее, Австралия. Призовой фонд чемпионата составит 200 00 долларов.
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