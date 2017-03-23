North получила приглашение на IEM Sydney 2017

Датская команда North получила последнее приглашение на турнир IEM Sydney 2017 по CS:GO.

В турнире сыграют восемь команд, шесть из которых получат инвайты, а остальные пройдут через квалификации.

Ранее приглашения получили SK Gaming, Renegades, Astralis, OpTic Gaming и FaZe Clan.



IEM Sydney 2017 пройдет с 6 по 7 мая в Сиднее, Австралия. Призовой фонд чемпионата составит 200 00 долларов.



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