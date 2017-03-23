Йожеф Сабо: Решение Тимощука меня разочаровало
Бывший тренер киевского «Динамо»
и сборной Украины Йожеф Сабо сказал, что его разочаровало решение Анатолия
Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».
«Конечно, этот шаг Тимощука меня разочаровал.
Парень просто пошел за большими деньгами. Вторая причина в том, что он захотел
стать тренером и поучиться у Мирчи Луческу. Я не возьмусь осуждать поступок
Тимощука. Это его решение. Но на месте Анатолия Тимощука я бы никогда не
согласился работать в российском клубе», - цитирует Сабо «Плюс Спорт».
Напомним,
16 марта «Зенит» объявил о том, что Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб
сине-бело-голубых. Соглашение с 37-летним украинцем рассчитано на 2 года.
Тимощук
выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й и с 2013-го по 2015 годы. В составе
сине-бело-голубых экс-полузащитник стал двукратным чемпионом России,
обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
Ранее
сообщалось, что годовая зарплата Тимощука составит 240 000 долларов в год.