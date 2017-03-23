Йожеф Сабо: Решение Тимощука меня разочаровало

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо сказал, что его разочаровало решение Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита».

«Конечно, этот шаг Тимощука меня разочаровал. Парень просто пошел за большими деньгами. Вторая причина в том, что он захотел стать тренером и поучиться у Мирчи Луческу. Я не возьмусь осуждать поступок Тимощука. Это его решение. Но на месте Анатолия Тимощука я бы никогда не согласился работать в российском клубе», - цитирует Сабо «Плюс Спорт».

Напомним, 16 марта «Зенит» объявил о том, что Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб сине-бело-голубых. Соглашение с 37-летним украинцем рассчитано на 2 года.

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й и с 2013-го по 2015 годы. В составе сине-бело-голубых экс-полузащитник стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что годовая зарплата Тимощука составит 240 000 долларов в год.