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Вице-президент Союза ММА России: Инцидент в Якутии напоминает о необходимости соблюдения этических норм участниками соревнований

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал инцидент, произошедший на чемпионате Республики Саха (Якутия) по смешанным единоборствам.

Напомним, боец Саддам Рамазанов показал неприличный жест зрителям после боя против Николая Попова, что вызвало потасовку. Впоследствии Рамзанов извинился перед болельщиками, однако все равно был дисквалифицирован на год.

«Необходимо придерживаться принципов честного поединка, уважения к общественным ценностям и нравственным нормам, - цитирует Габдуллина ТАСС. - Для формирования культуры нашего вида спорта Союзом ММА России разработан и действует регламент по этике, правила поведения, положенные в основу которого пропагандируют дружеские и партнерские отношения между спортсменами, клубами, зрителями, содействуют мирному разрешению споров. Каждое действие всех субъектов вида спорта должно быть направлено на популяризацию здорового образа жизни и не может наносить ущерб чести, достоинству и репутации как личности, так и виду спорта».

«Эээ, нормально скажи, да...» В Якутии произошел скандал на турнире по ММА

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