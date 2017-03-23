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Жуков: Контракт с новым экипировщиком компанией ZASPORT подписан на 8 лет

Олег Чикирис
Олег Чикирис
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Сегодня прошла пресс-конференция президента ОКР Александра Жукова и руководителя компании ZASPORT Анастасии Задориной.

Как сообщил президент Олимпийского комитета России, на днях был подписан контаркт между ОКР и новым экипировщиком национальных сборных команд компанией ZASPORT. Договор рассчитан на восемь лет. По мнению Жукова, за это время ZASPORT сумеет проявить себя наилучшим образом в качестве поставщика российских олимпийцев.

Первым турниром, где российские спортсмены выступят в новой форме станет Европейский юношеский фестиваль, который пройдет в июле в Венгрии.

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