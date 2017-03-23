Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-21 : 2Балтика
Хоккей  Красная Армия- : -Русские Витязи
Хоккей  СКА- : -Локомотив
Хоккей  Рубин- : -СКА-Нева
Хоккей  СКА-1946- : -Алмаз
Футбол  Колумбия- : -Боливия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Льюис Хэмилтон: Интересно, что «Ред Булл» привез в Австралию

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтнон поделился ожиданиями от Гран-при Австралии. Он проявил интерес к новинкам соперников из «Ред Булла».

«Очень интересно, что привезла команда «Ред Булл», потому что на тестах эта команда находилась достаточно далеко от «Феррари». Я не видел большого количества новинок на их машине, поэтому, думаю, они привезли их сюда. Будет интересно посмотреть.

Всегда здорово, когда на победу претендуют гонщики из разных команд. Чем плотнее борьба, тем приятнее победа. Мы готовы к этому вызову.

Я не помню, когда в последний раз регламент менялся с интервалом в три года. Но они должны были внести изменения, потому что, как это часто бывает, доминировала одна команда, и всем остальным было тяжело её догнать.

Новые правила внесут изменения в привычную картину. Я никогда не видел, чтобы болельщики с таким интересом ждали нового сезона. Сейчас никто не знает, каким окажется расклад сил», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Гран-при Австралии пройдет с 24 по 26 марта.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серхио Перес: Мне пришлось сесть на экстремальную диетуПилот команды «Форс Индия» Серхио Перес сказал, что он сел на экстремальную диету.Тото Вольф: Нас ждет начало новой эрыРуководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поделился ожиданиями от старта сезона Формулы-1.Фелипе Масса: Австралия – великолепное место, чтобы начать сезонПилот «Уильямс» Фелипе Масса рассказал о стартующем сезоне «Формулы-1».Кто за звездой? Полный разгон чемпионата мира-2017Кто за звездой? Полный разгон чемпионата мира-2017Mercedes будет бороться за свой четвертый титул, но готовы ли ближайшие преследователи навязать бой лучшей команде последних лет?«Мечтаю однажды побороться за титул». Квят – о предстоящем сезоне«Мечтаю однажды побороться за титул». Квят – о предстоящем сезонеДаниил Квят готовится начать четвертый сезон в «Формуле-1», который должен стать определяющим в карьере россиянина.Марк Уэббер: Хэмилтон может перейти в «Феррари», а Феттель – в «Мерседес»Бывший пилот «Ред Булла» Марк Уэббер не исключает, что британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и немец Себастьян Феттель из «Феррари» могут поменяться командами.Даниил Квят: Никогда не был в такой форме перед стартом сезона, как сейчасПилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, чего ждет от первого этапа чемпионат мира Гран-при Австралии.Даниэль Риккардо: Я сделаю все возможное, чтобы стать чемпионом, но не жду этогоПилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо рассказал о том, чего ждет от нового сезона.Феттель назвал новую «Феррари» ДжинойЧетырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель определился с именем для новой машины. По информации Bild, 29-летний немец назвал «Феррари» SF70-H «Джиной».Тото Вольфф: В «Ред Булле», должно быть, видят призраковИсполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф ответил на обвинение «Ред Булла» в том, что немецкая команда получает преимущество в квалификациях благодаря тому, что сжигает в цилиндрах двигателя моторное масло для повышения мощности.Даниэль Риккардо: У меня большие амбиции, и я готов работать локтямиПилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо высказался о своей репутации.Франц Тост: У Квята огромный природный талант, ему просто надо все собрать воединоРуководитель «Торо Россо» Франц Тост высказался о перспективах в Формуле-1 пилотов команды Даниила Квята и Карлоса Сайнса-младшего.Льюис Хэмилтон: После прихода Боттаса нас ничего не сдерживаетПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о том, как сработался с новым партнером по команде Валттери Боттасом.Сын Михаэля Шумахера намерен выступать в Формуле-3Сын знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера Мик ожидает получения водительской лицензии, благодаря которой сможет принимать участие в соревнованиях Формулы-3.Макс Ферстаппен: Пока мы не можем сражаться за победыПилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен сказал, что его команда ярд ли будет побеждать на старте сезона.Нико Хюлькенберг: Через два-три года хочу быть готовым к борьбе за чемпионский титулПилот «Рено» Нико Хюлькенберг заявил, что надеется получить шанс на борьбу за чемпионство в сезоне 2019 года.Даниил Квят: Пока не имел удовольствия познакомиться с Нельсоном ПикеРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своих отношениях с дочерью трехкратного чемпиона Формулы-1 Нельсоном Пике.Даниэль Риккардо: Постараюсь подарить болельщикам повод для празднования в воскресеньеАвстралийский пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от домашнего этапа Формулы-1, который стартует на этой неделе.Виталий Петров: Уверен, что трибуна, названная в мою честь, будет всегда заполнена до отказаБывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал решение организаторов Гран-при России назвать трибуну Т2 «Сочи Автодрома» его именем.Трибуну «Сочи Автодрома» назвали в честь ПетроваТрибуна Т2 «Сочи Автодрома» теперь будет носить имя первого в истории России пилота Формулы-1 Виталия Петрова.
Футбол
Андрей Червиченко: По «Зениту» бумерангом бьет полный отказ от собственных кадров
Футбол
Роман Трушечкин: Полоз и Бухаров – это те, кто сейчас действительно нужны Черчесову на поле
Футбол
ФИФА обязала «Кубань» рассчитаться с Петреску до 10 апреля
Футбол
Видео дня: Алексей Березуцкий прочитал стихотворение «Береза» в рамках проекта «Лирика футбола»
все новости
Ред Булл
Ред Буллкалендарьстатистика
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости