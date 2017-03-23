Льюис Хэмилтон: Интересно, что «Ред Булл» привез в Австралию

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтнон поделился ожиданиями от Гран-при Австралии. Он проявил интерес к новинкам соперников из «Ред Булла».

«Очень интересно, что привезла команда «Ред Булл», потому что на тестах эта команда находилась достаточно далеко от «Феррари». Я не видел большого количества новинок на их машине, поэтому, думаю, они привезли их сюда. Будет интересно посмотреть.

Всегда здорово, когда на победу претендуют гонщики из разных команд. Чем плотнее борьба, тем приятнее победа. Мы готовы к этому вызову.

Я не помню, когда в последний раз регламент менялся с интервалом в три года. Но они должны были внести изменения, потому что, как это часто бывает, доминировала одна команда, и всем остальным было тяжело её догнать.

Новые правила внесут изменения в привычную картину. Я никогда не видел, чтобы болельщики с таким интересом ждали нового сезона. Сейчас никто не знает, каким окажется расклад сил», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Гран-при Австралии пройдет с 24 по 26 марта.