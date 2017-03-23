Задорина: Эскизы формы олимпийской сборной представим в течение месяца

Сегодня прошла пресс-конференция президента ОКР Александра Жукова и руководителя компании ZASPORT Анастасии Задориной.

-- 23 марта 2017 года - самый важный день в истории бренда ZASPORT, -- сказала Анастасия Задорина. -- Олимпийские игры - это миллиарды зрителей во всем мире, это событие огромного масштаба. Экипировка олимпийской команды России - серьезная ответственность и важный этап нашего развития. Мы приложим максимум усилий и используем весь наш опыт для того, чтобы Олимпийская команда нашей страны выглядела современно и прогрессивно, чтобы форма соответствовала всем самым высоким требованиям к качеству и функциональности и, самое главное, нравилась спортсменам.

В наших планах – открытие собственных магазинов в разных регионах страны с широким ассортиментом качественной продукции для активного образа и жизни по доступным ценам, организация масштабных социальных проектов и привлечение внимания общественности к развитию спорта и здорового образа жизни как национальной идее.

Что касается эскизов будущей формы, то мы предоставим их в течение месяца.