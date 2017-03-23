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Китай обыграл Южную Корею в квалификации ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Азии между сборными Китая и Южной Кореи завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу сборной Китая.

Единственный мяч на 34-й минуте забил Юй Дабао. В группе А сборная Китая занимает пятое место, имея в активе пять очков. У Южной Кореи десять очков и третье место. Две первые команды группы А выходят в финальную часть чемпионата мира, а третья будет играть плей-офф. Сейчас лидирует в турнирной таблице команда Ирана.

Чемпионат мира. Квалификация

Азия

Группа А

6-й тур

Матч

Китай - Южная Корея - 1:0 (0:0)

Место и дата

23 марта 14:35, , Онлайн-трансляция

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