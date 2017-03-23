Китай обыграл Южную Корею в квалификации ЧМ-2018
Матч отборочного турнира
чемпионата мира-2018 в Азии между сборными Китая и Южной Кореи завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу сборной Китая.
Единственный мяч на 34-й минуте
забил Юй Дабао. В группе А сборная Китая занимает пятое место, имея в активе
пять очков. У Южной Кореи десять очков и третье место. Две первые команды
группы А выходят в финальную часть чемпионата мира, а третья будет играть
плей-офф. Сейчас лидирует в турнирной таблице команда Ирана.
Чемпионат мира. Квалификация
Азия
Группа А
6-й тур
Матч
Китай - Южная Корея - 1:0 (0:0)
Место и дата
23 марта 14:35, , Онлайн-трансляция
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