Станислав Черчесов: Капитаном сборной будет Акинфеев

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед игрой с Кот-д'Ивуаром рассказал, кто станет новым капитаном команды.

- Определились ли с составом на игру и выбрали ли капитана?

- Капитана выбрали, вернее назначали. Мы поговорили с Игорем Акинфеевым, он согласился. У него будут ри заместителя - Глушаков, Самедов и Смолов. Что касается состава, то будет еще тренировка, есть один-два спорных момента. Но в целом план на игру и видение состава есть.

- Увидим ли мы на поле Дениса Глушакова?

- Как вы знаете, он участвовал только в разминках. Главное - чтобы он до конца вылечился. Мы сделали МРТ, есть улучшение, но форсировать ничего не будем. Скорее всего, с к Кот-д'Ивуаром он не сыграет.

- А Марио Фернандес?

- Вчера прилетел генеральный директор РФС Алаев, сегодня должен прибыть президент РФС Виталий Мутко. Есть некоторые юридические вопросы, мы их обсудим и решим, как быть. Но было бы хорошо, чтобы Марио был уже полноправным членом сборной.

Напомним, что сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищеский матч с командой Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи – с бельгийцами.