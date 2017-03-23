Станислав Черчесов: Капитаном сборной будет Акинфеев
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед игрой с Кот-д'Ивуаром рассказал, кто станет новым капитаном команды.
- Определились ли с составом на игру и выбрали ли капитана?
- Капитана выбрали, вернее назначали. Мы поговорили с Игорем Акинфеевым, он согласился. У него будут ри заместителя - Глушаков, Самедов и Смолов. Что касается состава, то будет еще тренировка, есть один-два спорных момента. Но в целом план на игру и видение состава есть.
- Увидим ли мы на поле Дениса Глушакова?
- Как вы знаете, он участвовал только в разминках. Главное - чтобы он до конца вылечился. Мы сделали МРТ, есть улучшение, но форсировать ничего не будем. Скорее всего, с к Кот-д'Ивуаром он не сыграет.
- А Марио Фернандес?
- Вчера прилетел генеральный директор РФС Алаев, сегодня должен прибыть президент РФС Виталий Мутко. Есть некоторые юридические вопросы, мы их обсудим и решим, как быть. Но было бы хорошо, чтобы Марио был уже полноправным членом сборной.
Напомним, что сборная России 24 марта в Краснодаре проведет товарищеский матч с командой Кот-д'Ивуара, а 28 марта в Сочи – с бельгийцами.