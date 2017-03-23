Сборная Узбекистана уступила Сирии в отборочном турнире ЧМ-2018
Сборная Сирии обыграла национальную команду Узбекистана (1:0) в шестом туре отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Матч группы А прошел на нейтральном поле в Малакке (Малайзия).
Единственный мяч в уже компенсированное ко второму тайму время с пенальти забил нападающий сирийцев Омар Хрибин.
Таким образом, узбекистанская команда с 9 очками осталась на третьем. Сирийцы с восемью баллами - на четвертой строчке.
В следующем туре Сирия 28 марта сыграет на выезде с Южной Кореей, а Узбексистан в тот же день примет Катар.
Матч
Сирия - Узбекистан - 1:0 (0:0)
Место и дата
23 марта 15:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически