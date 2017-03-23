Станислав Черчесов: Есть вопросы к тем, кто составляет рейтинг ФИФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед игрой с Кот-д'Ивуаром рассказал, как он относится к рейтингу ФИФА.

- Следите ли вы за рейтингом ФИФА?

- Он есть, и к нему нужно относиться серьезно. Но странно, что мы выигрываем у Румынии, и падаем, четыре месяца не играем - поднимаемся. Значит, есть вопросы к тем, что составляет этот рейтинг. Но игнорировать его, безусловно, нельзя.

- Что думаете о сборной Кот-д'Ивуара и насколько для вас важен результат этого матча?

- Победить всегда важно. В новой, строящейся команде без побед нельзя, они воодушевляют. Ждем и зрителей, они должны нам помочь. Что касается соперника, пары игроков у них не будет, но это ни о чем не говорит. Да, есть вопрос по тренеру, поскольку Марк Вильмотс сюда не прилетел и могут быть сюрпризы, может быть другая система игры. Если что, подскажем, да и опытные, интеллигентные, интеллектуальные футболисты сами разберутся. Есть моменты, где не поможет ни один тренер.