Серхио Перес: Мне пришлось сесть на экстремальную диету

Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес сказал, что он сел на экстремальную диету.

«В течение двух последних недель я старался похудеть. Я прибавил в весе по сравнению с прошлым годом, потому что много тренировался и набрал большую мышечную массу. Но теперь мне пришлось сесть на экстремальную диету, на которой я буду находиться до субботы.

Я все время хочу есть. Но чем больше веса я сброшу, тем лучше. На самом деле мы ещё не взвешивали машину в базовой спецификации, потому что на тестах использовали различные датчики и другие приспособления. Сейчас, учитывая, что я уже сбросил 2 кг по сравнению с тестами в Барселоне, мы приблизились к оптимальным показателям», - цитирует Переса Autosport.