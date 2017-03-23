Австралия не сумела обыграть Ирак в квалификации ЧМ-2018
Матч отборочного турнира
чемпионата мира-2018 в Азии между сборными Ирака и Австралии завершился вничью.
Итоговый счет матча – 1:1.
Игра проходила в Тегеране
(Иран). На 40-й минуте счет открыл форвард «Ингольштадта» Мэттью Леки. Ирак сравнял
счет благодаря точному удару Ахмеда Ясина.
Австралия занимает второе место
в группе В, имея в активе десять очков. Лидирует с 13 очками Саудовская Аравия.
Ирак на пятом месте – четыре очка. Две первые команды группы В выходят в финальную
часть чемпионата мира, а третья будет играть плей-офф.
Чемпионат мира. Квалификация
Азия
Группа В
6-й тур
Матч
Место и дата
23 марта 16:00, , Онлайн-трансляция
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