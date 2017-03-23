«СКА-Нефтяник» переиграл «Енисей» и стал первым финалистом чемпионата России
Матч между «СКА-Нефтяником» и «Енисеем», который прошел в Хабаровске, завершился со счетом 2:1 в пользу хабаровчан.
Оба гола у победителей на счету Юрия Шардакова, у «Енисея» отличился Вячеслав Вдовенко.
24 марта пройдет второй полуфинал «Байкал-Энергия» – «Водник».
Матч за третье место намечен на 25 марта, а обладатель золотых медалей определится в воскресенье 26 марта. Начало в 10.00 (мск.).
Финал будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч! Наш спорт».
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