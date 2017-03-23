Саудовская Аравия обыграла Таиланд в квалификации ЧМ-2018
Матч отборочного турнира
чемпионата мира-2018 в Азии между сборными Таиланда и Саудовской Аравии
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу Саудовской
Аравии.
В составе победителей
отличились Мохаммед Аль-Сахлави и Салман Аль-Моашер. Еще один мяч в свои ворота
забил Танабун Кесарат.
Сборная Саудовской Аравии
лидирует в группе В, имея в активе 13 очков. У Таиланда одно очко и последнее
место. Две первые команды группы В выходят в финальную часть чемпионата мира, а
третья будет играть плей-офф.
Чемпионат мира. Квалификация
Азия
Группа В
6-й тур
Матч
Таиланд - Саудовская Аравия - 0:3 (0:0)
Место и дата
23 марта 15:00, , Онлайн-трансляция
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