Саудовская Аравия обыграла Таиланд в квалификации ЧМ-2018

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Азии между сборными Таиланда и Саудовской Аравии завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу Саудовской Аравии.

В составе победителей отличились Мохаммед Аль-Сахлави и Салман Аль-Моашер. Еще один мяч в свои ворота забил Танабун Кесарат.

Сборная Саудовской Аравии лидирует в группе В, имея в активе 13 очков. У Таиланда одно очко и последнее место. Две первые команды группы В выходят в финальную часть чемпионата мира, а третья будет играть плей-офф.

Чемпионат мира. Квалификация

Азия

Группа В

6-й тур