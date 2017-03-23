Сергей Семак: Рад, что тему мата подняли в российском футболе

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал, почему ввел в команде специальные штрафы за мат и неприличные слова.

- Я рад, что эту тему подняли в российском футболе. Мы никому не навязываем внутрикомандные правила, по которым мы живем. Мне кажется, это нормально. Наши дети, наши семьи, они приходят, они с нами путешествуют, ездят на сборы, когда это разрешено. Это естественно, мне кажется, когда ты слышишь нормальную человеческую речь. Есть ли прогресс в этом отношении? Конечно, еще какой, - приводит слова Семака «Спорт FM».

Напомним, под руководством Семака, возглавившего «Уфу» в конце декабря 2016 года, команда провела четыре матча, в которых одержала три победы со счетом 1:0 и завершила один матч нулевой ничьей. После 20 туров «Уфа» занимает пятое место в премьер-лиге, отставая на одно очко от «Краснодара». Также команда продолжает выступление в Кубке России и сыграет в ½ финала с «Локомотивом».