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Занковец обсудит новый контракт с «Барысом» после чемпионата мира в дивизионе 1

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Барыса» и сборной Казахстана Эдуард Занковец рассказал, продолжит ли он работать с клубом из Астаны. 

Напонмим, в нынешнем сезоне «Барыс» во второй раз в истории КХЛ вышел во второй раунд плей-офф, где со счетом 0-4 уступил магнитогорскому «Металлургу». Занковец возглавил «Барыс» 7 сентября, сменив Андрея Назарова. Чемпионат мира в дивизионе 1 пройдет в Киеве с 22 по 28 апреля.

«Пока ясности по новому контракту нет, сейчас все сосредоточены на сборной Казахстана и предстоящем чемпионате мира. Уже после его завершения будем обсуждать вопрос контракта и вообще подводить все итоги сезона», - цитирует Занковца «Р-Спорт». 

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