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Сергей Семак: К Хохлову с Никифоровым пойду хоть третьим помощником

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал, что не раздумывая бы принял предложение войти в тренерский штаб к Дмитрию Хохлову и Юрию Никифорову.

- К Хохлову с Никифоровым пойду, не раздумывая. Хоть третьим помощником. Я бы сделал максимум на этом посту. Важно ли, чтобы помощники были единомышленниками? Да, конечно. Нужно, чтобы помощники понимали, какую информацию до тренера нужно донести. Главное, чтобы наставнику было комфортно, спокойно, - приводит слова Семака «Спорт» FM».

Напомним, Хохлов возглавляет «Динамо-2», а Никифоров является его помощником.

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