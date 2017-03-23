Сергей Семак: К Хохлову с Никифоровым пойду хоть третьим помощником

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал, что не раздумывая бы принял предложение войти в тренерский штаб к Дмитрию Хохлову и Юрию Никифорову.

- К Хохлову с Никифоровым пойду, не раздумывая. Хоть третьим помощником. Я бы сделал максимум на этом посту. Важно ли, чтобы помощники были единомышленниками? Да, конечно. Нужно, чтобы помощники понимали, какую информацию до тренера нужно донести. Главное, чтобы наставнику было комфортно, спокойно, - приводит слова Семака «Спорт» FM».

Напомним, Хохлов возглавляет «Динамо-2», а Никифоров является его помощником.