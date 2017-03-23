Станислав Черчесов: Фернандес отлично понимает по-русски

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем с Кот-д'Ивуаром сказал, что у него нет никаких трудностей в общении с Марио Фернандесом.

- Есть ли шанс выйти на поле у Федора Смолова?

- Нет, он не сыграет. Смолов каждый день принимает участие в теоретических занятиях. Но, конечно, хотелось бы иметь его в команде не виртуально, а реально.

- Как общаетесь с Марио Фернандесом, учитывая, что в сборной нет переводчика с португальского языка?

- Марио великолепно говорит по-русски. Не говорит с журналистами? Притворяется. Он все понимает, никаких проблем нет.

- Насколько сильно вы разделяете матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией?

- Какого-то деления нет. Уделяем внимание в первую очередь себе, но и не забываем о соперниках. Если вы заметили, мы стараемся подбирать разных соперников с разных континентов, разных стилей. Чтобы не было подряд матчей с европейцами или африканцами. Пытаемся тем самым моделировать ситуацию на чемпионате мира или Кубке конфедераций, когда сначала будет игра с европейцами, через три дня - уже с каким-то другим соперником.

- Есть ли шанс выйти на поле у Беленова?

- Наш капитан - Акинфеев, Основной вратарь - тоже Акинфеев. Есть позиции, где нужна определенная иерархия. Но при этом шанс выйти на поле есть у каждого.