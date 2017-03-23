«Ювентус» может приобрести Ди Марию в случае выхода в полуфинал Лиги чемпионов
«Ювентус» проявляет интерес к
полузащитнику «ПСЖ» Анхелю Ди Марии. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Tuttosport, «Ювентус» хотел был приобрести игрока летом. Но это зависит от выступления в Лиги чемпионов. На данный момент «Юве» благодаря выступлениям в турнире заработал 88 миллионов евро.
Если команда
пройдет «Барселону» и выйдет в 1/2 финала Лиги чемпионов, то заработает еще 12
миллионов. Эти деньги они и хотят выделить на трансфер Ди Марии. Впрочем, «ПСЖ»
пока не хочет его отпускать менее чем за 50 миллионов евро.
В текущем
сезоне 29-летний Анхель Ди Мария провел 34 матча за «ПСЖ» и забил девять мячей
при десяти голевых передачах.
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