«Ювентус» может приобрести Ди Марию в случае выхода в полуфинал Лиги чемпионов

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Анхелю Ди Марии. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Tuttosport, «Ювентус» хотел был приобрести игрока летом. Но это зависит от выступления в Лиги чемпионов. На данный момент «Юве» благодаря выступлениям в турнире заработал 88 миллионов евро.

Если команда пройдет «Барселону» и выйдет в 1/2 финала Лиги чемпионов, то заработает еще 12 миллионов. Эти деньги они и хотят выделить на трансфер Ди Марии. Впрочем, «ПСЖ» пока не хочет его отпускать менее чем за 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 29-летний Анхель Ди Мария провел 34 матча за «ПСЖ» и забил девять мячей при десяти голевых передачах.